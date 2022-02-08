Арбитражный суд обязал нижнетагильский Высокогорский техникум отреставрировать земское училище

Зданию больше 100 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Арбитражный суд Свердловской области обязал Высогорский техникум Нижнего Тагила отреставрировать здание земского училища. По данным картотеки суда управление госохраны памятников просило разработать документацию для проекта.

Зданию больше 100 лет, оно было построено в 1910 году с помощью нижнетагильских купцов и предпринимателей. В нем располагалось земское училище, затем фабрично-заводское, а после профессионально-техническое, преобразованное позже в Высокогорский многопрофильный техникум.

Напомним, что в Екатеринбурге за 35,6 миллиона рублей отреставрируют здание Уральского политехнического колледжа на проспекте Ленина, 89. Подрядчик должен будет предусмотреть пять поточных аудиторий на 50 учащихся, 43 аудитории на 25 учащихся и четыре помещения на 14 студентов.