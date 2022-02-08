44,3% предпринимателей ожидают улучшения экономики. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловские бизнесмены назвали главные проблемы предпринимательства в регионе. По данным социологического опроса руководителей компаний–членов Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей, бизнесмены отметили, что основные проблемы связаны с ростом тарифов, цен поставщиков и недостаток квалифицированных кадров.

- Тем не менее, оптимизм у нас достаточно сдержанный, поскольку, оценивая итоги 2021 года, компании сравнивали их с откровенно сложным 2020 годом. И как мы видим, что 13,4%, то есть почти каждая седьмая компания, отмечают сохранение стабильно тяжелой ситуации, - рассказал Первый вице-президент СОСПП.

Опрошенные также выделили, что выход на новые рынки сбыта, эффективная кадровая политика на предприятии и модернизация оборудования способствовали развитию бизнеса в 2021 году.

44,3% предпринимателей ожидают улучшения экономики в 2022 году, а почти 50% просто хотят сохранить текущее состояние.