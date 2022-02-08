Спасатели обнаружили его на березе. Фото: "ЗооСпас Екатеринбург"

В Верхней Пышме зоозащитники спасли кошку, которая застряла на дереве на улице Огнеупорщиков,17б. Как сообщает специалист «ЗооСпас Екатеринбург», 8 февраля им позвонила местная жительница и рассказала о бедном пушистике.

Приехав на месте, спасатели обнаружили его на березе, с помощью специальный средств они вскарабкались на ствол, посадили кошку в мешок и спустили с дерева. После спасения беднягу забрала к себе заявительница.

Ранее мы писали, что екатеринбуржцы из «Зооспаса» пришли на помощь котику, который взобрался на высокий тополь и не смог спуститься самостоятельно. Бедолага просидел на ветке почти два дня. Спасателям позвонили неравнодушные жители двора, где находился пушистый.