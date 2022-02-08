Свердловчанка в порыве гнева воткнула нож в своего друга

Потерпевший был госпитализирован. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Свердловчанка во время ссоры несколько раз воткнула нож в бедро своего друга. Как сообщает полиция Екатеринбурга, компания, состоящая из четырех человек, распивала алкоголь на квартире на улице Ленина.

Во время застолья между мужчиной и женщиной разразился скандал, в порыве гнева екатеринбурженка схватила нож и несколько раз нанесла удары. После случившегося преступница сама вызвала полицию.

- Прибывший по указанному адресу наряд действительно обнаружил истекавшего кровью гражданина. Потерпевший находился в состоянии алкогольного опьянения, и ничего пояснить по факту произошедшего не смог, - рассказали в УМВД.

Потерпевший был госпитализирован, а свидетели доставлены в отдел. Женщина во всем призналась и дала показания. На нее завели уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов». Ей грозит наказание в виде 10 лет лишения свободы.