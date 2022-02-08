Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
-11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 февраля 2022 18:17

Оксану Першину утвердили на должность главы Тагилстроя

Приказ подписал Владислав Пинаев
Анастасия БАШКИРЦЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
До этого подполковник работала в МДВ. Фото: пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское»

До этого подполковник работала в МДВ. Фото: пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское»

На сайте мэрии Нижнего Тагила появился приказ, в котором сказано, что должность главы Тагилстроя занимает Оксана Першина. Документ был ранее подписан мэром города Владиславом Пинаевым.

До этого подполковник работала в МДВ начальником отдела по вопросам миграции Нижнего Тагила, позже стала замглавой Тагилстроевского района, а потом исполняющей обязанности главы.

Напомним, что Денис Парамонов покинул пост главы Тагилстроевского района Нижнего Тагила. Информация об этом опубликована на сайте администрации города. В пятницу, 14 января, он был назначен на должность директора МУП «Тагилэнерго».

Ранее мы писали, что в Нижнем Тагиле продолжается реконструкция дорог на улице Октябрьской революции и Циолковского. Сейчас рабочие демонтируют дорожное покрытие на участке и продолжают отсыпку дороги в районе очистных сооружений на перекрестке улиц Серова и Октябрьской революции.