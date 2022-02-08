В Екатеринбурге несколько дней ищут пропавшего 28-летнего мужчину

В день пропажи екатеринбуржец был одет в черные сапоги. Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт"
В Екатеринбурге ищут пропавшего 28-летнего Малахова Евгения Игоревича. Как сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт», мужчина ушел из дома 7 февраля 2022 года и не вернулся.
В день пропажи екатеринбуржец был одет в черные сапоги, черные спортивные штаны, темно-синюю куртку и серую шапку.
Особые приметы:
Рост: 185 сантиметров
Телосложение: полное
Цвет волос: темно-русый
Цвет глаз: карий
Мужчина ушел из дома 7 февраля 2022 года и не вернулся. Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт"
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Малахова Евгения Игоревича, просят сообщить ее по телефону 8 800 700-54-52, по номеру 112 или инфоргу Екатерина (Феникс) 8-953-053-04-83.
В Екатеринбурге волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» разыскивают 16-летнего Кычакова Глеба Владимировича. Подросток вышел из дома 23 января и перестал выходить на связь, с тех пор нет никакой информации об его местонахождении.