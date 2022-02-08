Свердловская полиция рассказала о новом способе мошенничества

Заинтересованный пользователь переходит на поддельный сайт. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники свердловской полиции рассказали о новом способе мошенничества в Интернете. Как сообщает МО МВД «Верхнепышминский», в социальных сетях распространяется реклама о преимуществах инвестиций в «Газпром». Заинтересованный пользователь переходит на поддельный сайт, где заполняет информацию о себе.

После ему звонят злоумышленники и, представляясь сотрудниками «Газпром Инвест», рассказывают о вкладах и ежемесячной прибыли инвесторов. Внедрившись в доверие, неизвестные просят перечислить средства на определенный банковский счет или QIWI-кошелек.

- С каждым вкладом лжесотрудники «Газпром Инвест» требуют увеличивать внесенную сумму денег. Для убеждения граждан мошенники периодически отправляют обратно определенную сумму денег, говоря, что это выручка от их инвестиций, - рассказали в полиции.

Преступники постоянно поддерживают связь с жертвами, но в один момент исчезают, оставляя их с ни с чем.

Специалисты МВД просят граждан быть внимательными и не переходить на подозрительные ссылки.