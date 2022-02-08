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Общество8 февраля 2022 16:17

Житель Екатеринбурга стал чемпионом России по пулевой стрельбе

Евгений Панченко завоевал золотую медаль на соревнованиях в Ижевске
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Житель Екатеринбурга и воспитанник спортивной школы олимпийского резерва № 1 Евгений Панченко стал обладателем золотой медали чемпионата России по стрельбе из пневматического оружия. Соревнования проводились в Ижевске. Уралец тренируется под руководством тренера-преподавателя Станислава Глазырина с 2010 года.

- Евгений Панченко – мастер спорта международного класса по пулевой стрельбе, призер первенства Европы и мира, победитель чемпионатов и кубков России, член основной сборной команды РФ, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Ранее стало известно, что футбольный клуб «Урал» во время подготовки ко второй половине сезона в рамках Российской Премьер-Лиги провел контрольный матч против московского «Спартака». По итогам встречи «шмели» уступили со счетом 3:1. В составе нашей команды единственный мяч на 29 минуте забил полузащитник Алексей Евсеев.