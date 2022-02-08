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Общество8 февраля 2022 15:47

В Ревде из горящей квартиры спасли человека

Пожар повредил стены и пол жилища
Анастасия БАШКИРЦЕВА
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На место оперативно приехали две единицы техники. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

На место оперативно приехали две единицы техники. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Ревде из горящей квартиры на улице Цветников спасли человека. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 16:33.

-На площади одного квадратного метра повреждены: пол, стены в квартире, расположенной на первом этаже муниципального двухэтажного жилого дома.

На место оперативно приехали две единицы техники и семь человек личного состава. Огнеборцы локализовали и потушили возгорание в течение одной минуты.

Напомним, что в Екатеринбурге на улице Академика Вонсовского горел склад с холодильной продукцией. Как сообщает «КП-Екатеринбург» ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило в пожарную часть 7 февраля в 21:04.