В Ревде из горящей квартиры спасли человека

На место оперативно приехали две единицы техники. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Ревде из горящей квартиры на улице Цветников спасли человека. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 16:33.

-На площади одного квадратного метра повреждены: пол, стены в квартире, расположенной на первом этаже муниципального двухэтажного жилого дома.

На место оперативно приехали две единицы техники и семь человек личного состава. Огнеборцы локализовали и потушили возгорание в течение одной минуты.

Напомним, что в Екатеринбурге на улице Академика Вонсовского горел склад с холодильной продукцией. Как сообщает «КП-Екатеринбург» ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило в пожарную часть 7 февраля в 21:04.