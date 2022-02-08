В Екатеринбурге осудили бандитов, грабивших местных бизнесменов

По решению суда организатор получил 15 лет колонии строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге осудили банду из пяти человек, которые нападали на бизнесменов, ущерб от их действий составили более шести миллионов рублей. Примечательно, что в состав группировки входила и девушка, которая, как правило, выступала в роли приманки. Преступники действовали с мая 2019 года, а в июле их удалось задержать.

- Состав устойчивой вооруженной группы на протяжении всей преступной деятельности оставался постоянным. Полученные денежные средства и имущество руководитель и участники банды делили между собой поровну, либо в зависимости от выполненной преступной роли, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Жертвами бандитов стали четыре бизнесмена, некоторые из них потеряли почти 400 тысяч, однако были и те, кто лишился миллионов после встречи с преступниками. По решению суда организатор получил 15 лет колонии строгого режима, остальные участники – от до 10 до 13 лет. Девушка отправится в колонию общего режима на девять лет.