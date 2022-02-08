В Музейном комплексе УГМК пройдет уникальный «День истории»

Фото предоставлено пресс-службой УГМК

13 февраля 2022 года Музейный комплекс УГМК совместно со студией TacticMedia, специализирующейся на производстве военно-исторического контента, впервые проводит «День истории».

В рамках мероприятия планируется проведение цикла лекций, посвященных одному из ключевых событий Великой Отечественной войны – Сталинградской битве. Отдельные аспекты величайшего сражения в истории человечества будут освещены в докладах ведущих военных историков: Алексея Исаева (Бои в излучине Дона), Максима Коломийца (Броня Сталинграда. Производство танков в городе), Артема Драбкина (Сталинград – гуманитарная катастрофа. Судьбы жителей города), Артема Чунихина («Зимняя гроза». Операция вермахта по деблокированию 6-й армии Ф. Паулюса).

Фото предоставлено пресс-службой УГМК

Мероприятие пройдет в выставочном центре «Парадный расчет» Музейного комплекса УГМК по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. А. Козицына, 4а. Лекции будут проходить в смешанном режиме: мероприятие возможно посетить очно, или присоединиться к онлайн-трансляции на youtube-канале TacticMedia.

В дальнейшем «Дни истории» в Музейном комплексе планируется превратить в традиционные мероприятия, на которых будут освещаться различные страницы отечественной истории.

График проведения лекций: 11:00, 12:30, 14:00, 15:30. Вход на мероприятие свободный.