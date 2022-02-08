826 пациентов госпитализированы в больницы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле зафиксировали новый рекорд по заболеваемости COVID-19. По данным регионального оперштаба, диагноз подтвердился у 681 человека. До этого самый высокий показатель был зарегистрирован 5 февраля – 597 пациентов.

Напомним, что в Екатеринбурге и Свердловской области за сутки по состоянию на 8 февраля 2022 года коронавирусом заболели 5 245 человек, 826 пациентов госпитализированы в больницы. Сейчас состояние 472 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 241 из них размещен в палату реанимации, 162 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Ранее глава свердловского Роспотребнадзора Дмитрий Козловских рассказал, что на данный момент продлевать период дистанта областные власти не планируют. Также в Свердловской области отменяют самоизоляцию для контактных с больными коронавирусом. По словам заместителя губернатора Павла Крекова, в ближайшее время в регион поступит новая партия вакцины «Спутник М».