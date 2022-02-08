Суд установил границы водоохранных зон Исети в Екатеринбурге

Установлены границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Исеть Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге по требованию Свердловской межрайонной природоохранной прокуратуры через Кировский районный суд города установлены границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Исеть.

В соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ ширину водоохраной зоны и ширину прибрежной полосы Исети определит Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Во время проверки прокуратуры Свердловской области, в Единой государственном реестре недвижимости нет вышеуказанных сведений. Прокурор обратился в суд с соответствующим иском. Кроме установления границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Исеть суд постановил разместить на местности соответствующие знаки.