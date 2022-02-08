Футбольный клуб «Урал» в контрольном матче уступил московскому «Спартаку»

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Футбольный клуб «Урал» во время подготовки ко второй половине сезона в рамках Российской Премьер-Лиги провел контрольный матч против московского «Спартака». По итогам встречи «шмели» уступили со счетом 3:1. В составе нашей команды единственный мяч на 29 минуте забил полузащитник Алексей Евсеев.

А вот хозяевам поля хватило всего восемь минут, чтобы распечатать ворота соперника, первый гол забил защитник Лукас Айртон, на 66 минуте полузащитник Роман Зобнин, выйдя на замену, увеличил преимущество своей команды, а окончательный счет на 86 минуте установил нападающий Шамар Николсон.

Следующий матч подопечные Игоря Шалимова проведут против армянского «Арарата». Напомним, ранее бывший футболист сборной России Олег Шатов вернулся в клуб «Урал», где-то когда-то начинал свою профессиональную карьеру. Полузащитник уже записал видеообращение к болельщикам, в котором подтвердил свое возвращение в родные стены, а также призвал фанатов приходить на стадион и поддержать свою команду.