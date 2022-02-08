В Нижнем Тагиле началась реконструкция Привокзальной площади

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле начинается реконструкция Привокзальной площади, которая находится на пересечении Проспекта Ленина, Кушвинской и Бондина. Планируется, что после проведения всех работ здесь появится площадка для пассажирского транспорта и автобусная остановка.

- По словам властей, на время ремонта транспорт сможет проезжать по этому участку в штатном режиме, закрытий территории не предусмотрено. Однако конечные остановки автобусных маршрутов, которые размещены в центре площади, будут перенесены к проспекту Строителей, - уточнили в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Центр площади отремонтируют до середины апреля, после чего будет запущен основной транспортный поток по улице Садовая. А вот крайние дороги будут закрыты только для строительства парковок и пешеходных зон. Реконструкция Привокзальной площади должна завершиться к дню города в 2022 году.