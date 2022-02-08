В Серове осудят мотоциклиста, насмерть сбившего 15-летнего подростка

Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Серове осудят 47-летнего мотоциклиста, который насмерть сбил 15-летнего подростка, инцидент произошел летом прошлого года в поселке Красноярка. Тогда местный житель, управляя «Явой-350» не пропустил на пешеходном переходе мальчика и совершил наезд. Примечательно, что прав у водителя не было.

- После случившегося мужчина оставил место ДТП и не предпринял мер для оказания первой помощи пострадавшему. Свой мотоцикл обвиняемый оттолкал к себе домой. От полученных травм подросток через несколько дней скончался в больнице, - рассказали в СУ СК России по Свердловской области.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, Мужчина находился по месту своего жительства в доме по улице Челюскинцев. По этому же адресу был обнаружен и поврежденный мотоцикл «Ява-350». Уголовное дело передали в суд.