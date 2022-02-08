В Нижнем Тагиле в мусорных контейнерах нашли останки домашнего скота

В одном из баков оказались останки домашнего скота. Какие именно, коммунальщики не уточняют Фото: Олег УКЛАДОВ

В Нижнем Тагиле местные жители обнаружили в мусорных контейнерах крупные останки домашнего скота, известно, что инцидент произошел в микрорайоне Старая Гальянка. Неприятную находку обнаружили коммунальщики при вывозе мусора. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

- В одном из баков оказались останки домашнего скота. Какие именно, коммунальщики не уточняют. О произошедшем они сразу сообщили в администрацию города и не стали забирать подозрительный бак. Этим займутся уполномоченные организации, которым разрешено забирать биологический мусор, - уточнили в пресс-службе компании «Рифей».

Специалисты рекомендуют жителям не выбрасывать в баки кости и гнилое мясо животных, потому что это может привести к возникновению самых разных опасных инфекций. А если мусоровоз вдруг нарушает график или по каким-то причинам задерживается, то можно обратиться в коммунальные службы.