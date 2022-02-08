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Общество8 февраля 2022 11:37

В Екатеринбурге мужчина выбросил из окна четвертого этажа свою собаку

Теперь ему предстоит ответить в суде за смерть питомца
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель» передали на рассмотрение в суд

Уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель» передали на рассмотрение в суд

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Екатеринбурге местному жителю предстоит ответить за смерть своего питомца. Все случилось в ноябре прошлого года, тогда мужчина в состоянии алкогольного опьянения выбросил из окна четвертого этажа собаку, животное приземлилось на асфальт перед домом.

- При этом злоумышленник осознавал, что его действия могут причинить животному боль и страдания, а также привести к его гибели. Мер, направленных на оказание помощи животному, обвиняемый не предпринял. Падение повлекло многочисленные травмы, вызвавшие смерть животного, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель» передали на рассмотрение в суд. Несмотря на то, что екатеринбуржец полностью признал свою вину, ему грозит до трех лет лишения свободы.