В мэрии Екатеринбурге назвали причины нехватки водителей автобусов

Водителей и кондукторов в Екатеринбурге не хватает Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии Екатеринбурга заявили, что сегодня не хватает порядка 30% водителей общественного транспорта. Такая ситуация сложилась в пандемию, которая стала одной из причин нехватки водителей – многие граждане стран ближнего зарубежья уехали домой, а вернуться не смогли.

Также многие вахтовики уехали на стройку трассы из Москвы через Казань в Екатеринбург. Там платят больше.

- Если у нас раньше люди приезжали целыми вахтами из Башкирии, Саратовской области. Волгоградской области, то сейчас таких бригад стало значительно меньше. Это касалось и граждан из ближайшего зарубежья, - рассказывает на радио «Комсомольская правда» председатель комитета по транспорту администрации Екатеринбурга Игорь Ощепков. - Мы готовы за счет средств «Гортранса» рассматривать и обучение водителей трамваев, троллейбусов и автобусов.

Также, по словам Ощепкова, часть водителей из категории 60+ просто уволились.