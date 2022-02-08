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Происшествия8 февраля 2022 11:25

На Урале будут судить рецидивиста, едва не убившего знакомую из-за кражи сережек

40-летний тагильчанин несколько раз ударил ножом 44-летнюю женщину
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Все произошло в сентябре прошлого года, мужчина, будучи нетрезвым, был в гостях у 44-летней женщины и 18-летней девушки

Все произошло в сентябре прошлого года, мужчина, будучи нетрезвым, был в гостях у 44-летней женщины и 18-летней девушки

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Верхней Салде будут судить 40-летнего ранее судимого тагильчанина, который пытался обокрасть свою знакомую и едва не убил ее. Все произошло в сентябре прошлого года, мужчина, будучи нетрезвым, был в гостях у 44-летней женщины и 18-летней девушки, у младшей он украл телефон, а вот у хозяйки жилища он пытался снять сережки.

- В тот момент, когда мужчина снимал серьги, она проснулась. Намереваясь пресечь сопротивление, он нанес ей несколько ударов колюще-режущим предметом. Потерпевшая вырвалась от нападавшего и попыталась покинуть квартиру. Однако мужчина догнал ее и продолжил наносить удары, - рассказали в СУ СК России по Свердловской области.

В итоге, чтобы спасти свою жизнь, пострадавшая выпрыгнула в окно и убежала, разъяренный мужчина, угрожая 18-летней девушке, пытался узнать, куда спряталась женщина, однако вскоре все же покинул место происшествия. Специалисты СК собрали достаточно доказательств и передали уголовное дело в суд.