На Урале нашли грибы, которые убивают раковые клетки

Трутовые грибы – это грибы-паразиты, которые растут на деревьях Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ученые обнаружили в уральских трутовых грибах, которые являются родственниками китайского лечебного рейши, сильные антиоксидантные свойства. Такие грибы даже убивают раковые клетки. Это показали испытания на животных клетках, сообщает УрФУ.

- Коллеги-физиологи испытали экстракты на искусственно культивируемых животных клетках — нормальных и опухолевых. Исследования показали, что нормальные клетки не гибли или росли лучше, а раковые гибли, - рассказал доцент кафедры экспериментальной биологии и биотехнологий УрФУ Александр Ермошин.

Однако до изобретения лекарства от рака пока далеко. За четыре года ученые исследовали больше 20 видов трутовых грибов. Из них меньше половины оказались со свойствами антиоксидантов. Кроме того, эти грибы защищают растения от тяжелых металлов.

Пока ученые работают с дикими видами грибов, но в будущем хотят культивировать эти виды в лаборатории. Трутовые грибы – это грибы-паразиты. Они растут на деревьях, и их рассматривают как проблему лесов.