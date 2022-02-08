СвЖД в Год экологии увеличила инвестиции в природоохранные проекты на четверть – до 200 млн рублей

Работа с экологического фотоконкурса. Фото: Пешков Владимир, 14 лет.

Это на четверть больше, чем по итогам 2020 года. Основные направления – снижение техногенного влияния на окружающую среду, экологический мониторинг, развитие ресурсосберегающих и малоотходных технологий, благоустройство и озеленение территорий в регионах присутствия магистрали.

Так, в котельных на станциях Ергач, Чепца, Шаля, Пышминская и Реж были установлены электрические котлы (вместо угольных). В локомотивных депо Чусовское и Тюмень смонтировано оборудование, предназначенное для очистки промышленных стоков. В целом в прошлом году подразделения ОАО «РЖД» в границах магистрали снизили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников на 7% (в сравнении с 2020 годом). Удельные выбросы парниковых газов сократились на 2,3%. Сброс недостаточно очищенных сточных вод в водные объекты снизился на 7,2%.

Специалисты Центра охраны окружающей среды СвЖД осуществляют постоянный мониторинг экологической обстановки вблизи объектов железнодорожного транспорта. За счет расширения в 2021 году области аккредитации, лаборатории магистрали теперь могут осуществлять 20 новых видов исследований. Всего в прошлом году дорожные экологи выполнили более 75 тыс. различных анализов и проб.

Пригородный поезд «Ласточка» в районе платформы Чёрное. Фото из архива РЖД

Сократить количество требующих утилизации производственных отходов позволяет развитие технологий промышленного рециклинга. Так, в прошлом году с помощью технологической линии на ст. Пермь-Сортировочная переработано более 160 тонн резиновых отходов, получено почти 105 тонн сырья (резиновой крошки), изготовлено 2,1 тыс. кв. метров напольного покрытия. Дробильно-сортировочный комплекс на ст. Подволошная переработал более 27 тыс. старых железобетонных шпал, из которых получено 3 тыс. куб. метров щебня и 220 тонн металлолома.

В 2021 году в рамках экологических программ сотрудники СвЖД высадили более 28 тыс. деревьев и кустарников в лесных массивах, а также в полосе отвода железной дороги и на территории предприятий холдинга.

По оценке экспертов, Россия занимает лидирующие позиции в мире по энергоэффективности железнодорожных перевозок. Более 85% всех пассажиров и грузов ОАО «РЖД» перевозит на электрической тяге. Доля ОАО «РЖД» в общем объеме парниковых выбросов – менее 1%, так же, как и в общих показателях негативного воздействия предприятий России на окружающую среду: выбросы – 0,7%, сбросы сточных вод в водные объекты – 0,05%, образование отходов – 0,02% от общего объема.