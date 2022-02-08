В Екатеринбурге не хватает 40% кондукторов

В трамваях один кондуктор работает на два вагона Фото: Алексей БУЛАТОВ

В общественном транспорте Екатеринбурга не хватает 40% кондукторов. Об этом на радио «Комсомольская правда» рассказал председатель транспортного комитате городской администрации Игорь Ощепков.

- Сегодня общий некомплект водительского состава, включая коммерческих перевозчиков, составляет около 30%. Если говорить о кондукторах, это 40%, - говорит Игорь Ощепков.

По его словам, средняя заработная плата кондукторов сегодня составляет от 30 до 40 тысяч рублей в зависимости от выработки нормо-часов. Водители автобусов, трамваев и троллейбусов получают от 40 до 50 тысяч рублей.

Напомним, что с 11 февраля 2022 года в Екатеринбурге до 32 рублей повышается стоимость проезда в общественном транспорте. Также вводится почасовой тариф, его стоимость составит 32 рубля за полчаса на два вида транспорта и 62 рубля на час на четыре вида транспорта.