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Происшествия8 февраля 2022 9:58

Свердловская полиция вычислила семейную пару, торговавшую героином в регионе

Их удалось поймать благодаря задержанной с наркотиками жительнице Верхней Пышмы
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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На пару и жительницу Верхней Пышмы завели уголовные дела

На пару и жительницу Верхней Пышмы завели уголовные дела

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция вычислила семейную пару, распространявшую наркотики на территории Свердловской области. Их удалось найти после задержания 44-летней жительницы Верхней Пышмы с 2,13 грамма героина. Об этом сообщает МО МВД «Верхнепышминский».

Женщину с пятью свертками с наркотиком задержали в феврале. Она раньше была судима за кражу.

- В отделе полиции женщина пыталась скрыть информацию о лицах, сбывших ей наркотическое вещество. В ходе опроса она пояснила, что на протяжении длительного времени употребляет наркотики, которые находит на территории обслуживания МО МВД России «Верхнепышминский», - говорится в сообщении полиции.

На местную жительницу завели дело за хранение наркотиков в значительном размере. Также полицейским удалось найти тех, кто распространял запрещенные вещества в городе. Злоумышленниками оказалась семейная пара.

При обыске их квартиры в Среднеуральске полиция нашла полимерную капсулу 41 свертком из полимерного материала. В шести исследованных свертках был героин массой 2,55 грамма. На пару завели уголовное дело.