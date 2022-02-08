В Свердловской области изменили правила выписки с больничного

Пока власти не планируют возвращать QR-коды в торговые центры. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Свердловской области упростили порядок выписки с больничного при коронавирусе. Теперь, если через неделю после оформления листа нетрудоспособности человек чувствует себя хорошо, его выпишут без повторного теста.

- Больные могут быть выписаны через 7 дней без повторных результатов тестирования. Если на 3-4 день человек чувствует себя прекрасно, то он может самостоятельно сдать повторный тест. Если он будет отрицательным, то больничный будет закрыт. Единственное условие - второй тест нужно сделать не раньше, чем через три дня после первого, - заявил глава свердловского Роспотребнадзора Дмитрий Козловских.

Кроме этого в регионе отменили самоизоляцию для контактных. По словам заместителя губернатора Павла Крекова, власти не планируют вводить QR-коды в торговых центрах.