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Здоровье8 февраля 2022 9:52

В Свердловской области изменили правила выписки с больничного

Теперь при коронавирусе будут выписывать без повторного теста
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
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Пока власти не планируют возвращать QR-коды в торговые центры.

Пока власти не планируют возвращать QR-коды в торговые центры.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Свердловской области упростили порядок выписки с больничного при коронавирусе. Теперь, если через неделю после оформления листа нетрудоспособности человек чувствует себя хорошо, его выпишут без повторного теста.

- Больные могут быть выписаны через 7 дней без повторных результатов тестирования. Если на 3-4 день человек чувствует себя прекрасно, то он может самостоятельно сдать повторный тест. Если он будет отрицательным, то больничный будет закрыт. Единственное условие - второй тест нужно сделать не раньше, чем через три дня после первого, - заявил глава свердловского Роспотребнадзора Дмитрий Козловских.

Кроме этого в регионе отменили самоизоляцию для контактных. По словам заместителя губернатора Павла Крекова, власти не планируют вводить QR-коды в торговых центрах.