УБРиР зафиксировал рост спроса на кредитные карты в течение 2021 года

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В течение года количество выдач увеличилось в 3 раза. Драйвером роста стали кредитные продукты, оформленные онлайн. Их доля в общем объеме увеличилось с 7% до 40%.

Спрос на кредитные карты в УБРиР повторяет рыночный тренд: этот сегмент кредитования в прошлом году показал высокую динамику роста. Это объясняется большей доступностью продукта для клиента, а также удобством использования.

«За прошедший год количество выданных кредитных карт по онлайн-заявкам выросло более чем в 1,5 раза. Мы связываем рост запросов на получение кредитных карт со значительным улучшением клиентского пути в дистанционных каналах обслуживания, в частности в мобильном банке. В прошлом году УБРиР запустил более двух сотен обновлений своего приложения. В частности, стало возможным оформление полностью цифровой кредитной карты без физического пластика», - рассказал Степан Зайцев, управляющий директор департамента розничного бизнеса УБРиР.

Степан Зайцев добавил, что клиенты за год стали больше использовать заемных средств: доля использованного лимита по выданным кредитным картам выросла за год на 11%.

Отметим, в ноябре 2021 УБРиР обновил линейку кредитных карт: в ней появились «My Freedom» и «Наличная». Карта «My Freedom» позволяет без комиссии снимать наличные и переводить до 30 000 рублей каждый месяц, а также получать выгодные эксклюзивные предложения и скидки от 50 партнеров банка. «Наличная» - практически запасной кошелек: льготный период по ней составляет 1094 дня - рекордно долгий срок среди всех кредитных карт УБРиР. Подробные условия – на сайте банка.