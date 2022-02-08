Глава Свердловского Роспотребнадзора Дмитрий Козловских рассказал, будет ли продлен дистант

В Свердловской области школьники со 2 по 8 класс до 16 февраля 2022 учатся дистанционно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области школьники со 2 по 8 класс до 16 февраля 2022 учатся дистанционно. Такое решение было принято региональным оперативным штабом по борьбе с коронавирусом.

На данный момент продлевать период дистанта областные власти не планируют.

- Мы в ежедневном режиме отслеживаем уровень заболеваемости у детей, - говорит глава Свердловского Роспотребнадзора Дмитрий Козловских. – У детей, которые учатся в дистанционном режиме заболеваемость в 1,5 раза ниже, чем у школьников, которые присутствуют на уроках очно. Мы будем принимать решение, исходя с учетом эпидемиологической ситуации. На сегодняшний день дистанционный режим действует до 16 февраля 2022.

Что думают о переходе на дистант учителя Екатеринбурга и области, читайте в нашем материале (подробности).