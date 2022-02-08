В Кировском районе Екатеринбурга задержали парня с 210 граммами мефедрона

Задержанные объяснили полицейским, что сейф получили от неизвестного лица через тайник-закладку. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге полиция задержала около дома № 31 на улице Трудовой 20-летнего молодого человека, у которого было при себе 210 грамм мефедрона. Об этом сообщает городское ГИБДД.

Поздно ночью 5 февраля стражам порядка поступила информация, что на одной из заправок в Кировском районе стоит Mitsubishi, а у ее водителя есть признаки опьянения.

- В автомобиле находилось два человека – мужчина и женщина. При проверке документов заметно водитель нервничал, на вопросы отвечал невпопад. Сотрудники полиции спросили, имеются ли запрещенные вещества, на что водитель и пассажир пояснили, что нет, - говорится в сообщении полиции.

На место вызвали следственно-оперативную группу. При досмотре в машине нашли металлический сейф, в котором лежали 220 свертков в изоленте разныхцветов. В бардачке обнаружили пакетик с порошком белого цвета и 11 пакетиков с кремообразным веществом. Задержанные объяснили полицейским, что сейф получили от неизвестного лица через тайник-закладку.

Для выяснения всех обстоятельств молодого человека и девушку - его ровесницу, доставили в отдел полиции. Задержанные оказались жителями Ирбитского района. Они официально нигде не работают. Раньше пара не была судима.

На юношу завели дело за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Девушку привлекли к административной ответственности за употребление.