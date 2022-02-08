В Нижнем Тагиле в 2022 году по нацпроекту отремонтируют девять дорог

Общая стоимость ремонта - 606 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле в 2022 году по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» отремонтируют девять дорог. На все работы потратят 606 миллионов рублей. Общая площадь работ составит около 180 тысяч квадратных метров. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Итак, какие дороги отремонтируют в Нижнем Тагиле в 2022 году:

1. Ленинградский проспект от улица Зари до Дзержинского проспекта.

2. Ленинградский проспект от улицы Юности до Дзержинского проспекта.

3. Октябрьский проспект

4. Проспект Мира от улицы Ленина до Заводской

5. Улица Балакинская от улицы Перова до Индустриальной

6. Улица Академика Павлова

7. Дорога на поселок Ольховка

8. Дорога от улицы Горького до Кленовой

9. Улица Кленовая.