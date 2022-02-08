Свердловские мэры начали отчитываться перед Куйвашевым по отлову бродячих собак

В Нижнем Тагиле за один день отловлено 29 бродячих собак Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главы городов Свердловской области начали отчитываться перед губернатором Евгением Куйвашевым по отлову бездомных собак. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

- Первыми в работу включились руководители северных территорий области – здесь больше всего нареканий от жителей. В Красноуфимске создано три мобильных группы по выявлению стай собак и две бригады по отлову, в ближайшие две недели здесь планируют отловить сто животных, - говорится в сообщении.

Также в городе есть частный приют. Там находится утепленное временное помещение для собак. Кроме того, уже начали ремонтировать второе здание под приют животных. Для этого привлекли деньги бизнеса благотворителей. Решается вопрос о создании муниципального приюта.

В Нижнем Тагиле за один день отловлено 29 бродячих собак. В городе есть приют, рассчитанный на 170 животных. Сейчас в нем находятся 86 псов. В ближайшие годы в городе должен появиться новый муниципальный приют. В Серове есть частный приют, с которым власти работают на контрактной основе.

После отлова животных специалисты ставят им прививки, стерилизуют и чипируют. После этого собак оставляют в пункте временного содержания на 21 день.