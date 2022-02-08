В Екатеринбурге не отказались от планов по строительству зоопарка в Новокольцовском

Новый зоопарк по площади значительно превзойдет старый. Фото: проектная документация "Синара Девелопмент"

Новый зоопарк Екатеринбурга может быть построен в районе Новокольцовский, потому что от таких планов город отказываться не стал. Место под зоопарк по-прежнему зарезервировано.

- Планы по зоопарку: нужен заказчик. Сегодня его нет. Место под зоопарк зарезервировано, но в списке приоритетов не стоит. Основные силы брошены на подготовку к Универсиаде. Порядка 30 гектар по-прежнему зарезервировано под зоопарк за деревней Универсиады, - рассказал генеральный директор компании-генподрядчика «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев.

Напомним, что сейчас идет активное строительство Деревни Универсиады в районе Новокольцовский. Объекты готовы на 60%. Международное спортивное мероприятие проведут в августе 2023 года, когда Екатеринбург будет праздновать 300-летие.