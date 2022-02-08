Мэрия изменила правила перевода детей в другой садик в Екатеринбурге

С помощью нового сервиса можно забронировать место в садике Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге теперь перевести ребенка из одного детского сада в другой можно онлайн. Об этом сообщает департамент образования города.

- При получении информации о наличии свободных мест родитель ребёнка может забронировать место в одном детском саду, который его максимально устраивает, - говорится в сообщении.

Бронь места будет действовать шесть рабочих дней. Три дня дается на то, чтобы отчислить ребенка из садика и три дня, чтобы зачислить его в новый.

Электронный сервис, где можно это сделать, называется «Перевод в ДОО». Он доступен в личном кабинете на официальном портале Екатеринбурга для тех, чьи дети ходят в муниципальный садик.

С помощью сервиса можно получить информацию о свободных местах в десяти желаемых детских садах в двух районах Екатеринбурга. Раньше ответ о наличии мест нужно было ждать 30 дней.