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Недвижимость8 февраля 2022 7:10

Деревня Универсиады в Екатеринбурге готова на 60 процентов

Сейчас на объектах идут отделочные работы
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
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Такой будет Деревня Универсиады. Фото: проектная документация "Синара Девелопмент"

Такой будет Деревня Универсиады. Фото: проектная документация "Синара Девелопмент"

Деревня Универсиады в Екатеринбурге готова на 60%. Об этом сообщил генеральный директор компании-генподрядчика «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев.

- Почти все объекты в тепловом контуре. Во дворце водных видов спорта идут полномасштабные отделочные работы. В Деревне на 60 процентов готовы объекты. Этот год сдаточный. Комплексы общежитий будут сдаваться, - отметил Тимур Уфимцев.

Объект готов на 60%

Объект готов на 60%

Фото: Данил СВЕЧКОВ

Напомним, что Деревня Универсиады возводится в районе Новокольцовский. После проведения международных спортивных состязаний в августе 2023 года вся инфраструктура останется Екатеринбургу и будет использоваться для занятий спортом.