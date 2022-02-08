Деревня Универсиады в Екатеринбурге готова на 60 процентов

Такой будет Деревня Универсиады. Фото: проектная документация "Синара Девелопмент"

Деревня Универсиады в Екатеринбурге готова на 60%. Об этом сообщил генеральный директор компании-генподрядчика «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев.

- Почти все объекты в тепловом контуре. Во дворце водных видов спорта идут полномасштабные отделочные работы. В Деревне на 60 процентов готовы объекты. Этот год сдаточный. Комплексы общежитий будут сдаваться, - отметил Тимур Уфимцев.

Объект готов на 60% Фото: Данил СВЕЧКОВ

Напомним, что Деревня Универсиады возводится в районе Новокольцовский. После проведения международных спортивных состязаний в августе 2023 года вся инфраструктура останется Екатеринбургу и будет использоваться для занятий спортом.