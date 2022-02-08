В ГИБДД назвали причину смерти уральца, застрявшего после ДТП в сугробе

Водителю стало плохо в пути. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В свердловском ГИБДД рассказали, от чего умер 51-летний мужчина, который попал на своей «Ниве» в ДТП, застрял в сугробе и умер. Авария произошла на трассе Нижняя Салда — деревня Нелоба. Автомобилисты обнаружили тело 6 февраля.

- Осмотр места происшествия показал, что травм в результате съезда с дороги мужчина-водитель не получил, а смерть стала следствием обострения хронического заболевания, - заявили в Госавтоинспекции.

Родственники рассказали полицейским, что у мужчины было хроническое заболевание. 5 февраля он ехал в сторону Нижней Салды. В пути ему стало плохо, и он съехал с дороги. Выйдя из машины, водитель скончался.

Полиция уже установила личность погибшего, им оказался житель Верхней Салды. Его водительский стаж составляет 28 лет. Полиция проводит проверку по факту смерти. Все обстоятельства еще устанавливаются.