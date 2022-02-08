Свердловскую область в 2021 году посетили больше 1,5 млн туристов

В 2020 году из-за коронавируса поток туристов значительно снизился во всей России Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2021 году Свердловскую область посетили больше 1,5 миллионов туристов. Об этом на пресс-конференции рассказала директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Эльмира Туканова.

- Вероятнее всего, что туристов будет значительно больше, чем мы рассчитываем. Туротрасль научилась работать в условиях пандемии коронавируса. Теперь эти трудности нас не пугают, - заявила она.

Она напомнила, что в 2020 году из-за коронавируса поток туристов значительно снизился во всей России. Туканова отметила, что ожидает увеличение потока до 1,6 миллионов туристов в этом году. А к 2035 году Свердловская область планирует принимать до пяти миллионов туристов в год.

Однако для этого на Урале нужно увеличить число номеров в гостиницах. По словам Тукановой, сейчас в Свердловской области есть 18 тысяч номеров. Больше всего в регионе отелей с тремя и четырьмя звездами.

Директор департамента по развитию туризма заявила, что нужно построить гостиницы в Нижнем Тагиле, Камышлове и Ирбите. Там хотят сделать около 10 тысяч мест.