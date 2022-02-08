Уличную грязь начали продавать в Екатеринбурге

Продавцы уверены, что городская грязь - это отличный уральский сувенир Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге начали продавать уличную грязь в качестве сувениров. Инициатором выступила горожанка Татьяна Фирстова, создавшая в аккаунт renowned_ekaterinburg_mud в Instagram.

- Легендарная сезонная Екатеринбургская уличная грязь. Самый популярный сувенир из Екб, - говорится в описании профиля.

90 граммов городской грязи продают за 500 рублей, а литр стоит пять тысяч рублей. Грязь упакована в баночки. Скоро на них должна появиться красивая этикетка.

На странице указано, что грязь заботливо собирают с улиц Екатеринбурга вручную. Автор страницы уверена, что это отличный уральский сувенир.

- Эта идея лежит на поверхности. Она у меня появилась со времен, когда Евгений Ройзман в бытность мэром Екатеринбурга сказал фразу про «грязь в душе». Но у меня никак не доходили руки, а сейчас появилось время. Я сделала аккаунт, и 8 февраля поступил первый заказ, рассказала Татьяна Фирстова «Комсомолке». - Грязь беру на улице, для первого заказа выбрала перекресток улиц Малышева и Восточная, после чего пришла домой ее размораживать. На этой неделе привезут банки, в которых я будут рассылать грязь всем желающим.

Ранее в Екатеринбурге появились интерактивные сувениры к 300-летию города. В линейке есть футболки, шопперы и термокружки, также в ней представлены дзен-раскраски. В блокноте находятся листы с екатеринбургскими паттернами для раскрашивания. Среди них есть тротуарная плитка, листья местных растений и узоры кованых оград города.