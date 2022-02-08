ФСБ поймала в Свердловской области больше ста лжеминеров

За прошлый год на Урале поступило больше 180 ложных сообщений о готовящихся терактах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2021 году ФСБ задержала и привлекла к ответственности в Свердловской области больше ста человек, которые сообщали силовикам о ложных минированиях. Такую цифру озвучили на заседании антитеррористической комиссии Нижнего Тагила, которое провел мэр Владислав Пинаев.

За прошлый год на Урале поступило больше 180 ложных сообщений о готовящихся терактах, сообщает TagilCity.ru. При этом большая часть лжеминирований была совершена пьяными людьми или гражданами, страдающими психическими заболеваниями.

Для пресечения таких случаев мэрией, сотрудниками нижнетагильских УФСБ и УМВД проводятся профилактические меры. В том числе на заседании главы территориальных администраций, руководители управлений образования, культуры и молодежной политики получили поручения.

Волна лжемнирований прокатилась по Свердловской области в середине января. Утром 12 января в Екатеринбурге из-за угроз эвакуировали более 150 школ, колледжи и вузы. Ситуацией даже заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.