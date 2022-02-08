В Свердловской области резко вырос спрос на ученых

В Свердловской области средняя зарплата ученого - 41 тысяча рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2021 году в Свердловской области было открыто на 263% больше вакансий в научной сфере, чем в 2020 году. При этом на Урале спрос на ученых вырос сильнее, чем в других регионах страны. Всего в России за год было открыто 29,5 тысячи таких вакансий, сообщает сервис по поиску работы и сотрудников HeadHunter.

- Треть всех вакансий для научных работников (32%) приходится на специалистов в области химии. Кроме того, компании активно искали микробиологов (5%), биологов (3%), физиков (2%), а также биотехнологов и экологов (по 1%), - говорится в исследовании.

Сильнее всего спрос вырос на экологов, физиков и биологов. Однако, несмотря на высокий спрос, на ученых в Свердловской области всего 2% резюме.

Средняя зарплата в научной сфере по стране выросла за год на 1,2 тысячи рублей - до 47,5 тысячи. В Свердловской области рост еще скромнее: плюс 0,5 тысячи рублей, до 41 тысячи рублей.

Самая высокооплачиваемая вакансия в сфере науки на Урале - начальник лаборатории. Такому сотруднику обещают от 55 до 100 тысяч рублей. На втором месте - инженер-химик, которому готовы платить от 70 до 75 тысяч рублей. А химику-технологу в Свердловской области хотят платить от 50 до 75 тысяч рублей.