«Гора Белая» вошла в топ-10 лучших горнолыжных курортов России

За горнолыжную базу «Гора Белая» проголосовало 2% опрошенных Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Гора Бела» вошла в топ-10 лучших горнолыжных курортов России. Как сообщает портал о туризме «ТурСтат», опрошенные поместили его на девятое место рейтинга.

Возглавляют список такие курорты, как «Роза Хутор» в Сочи, Шерегеш в Кемеровской области, "Архыз" в Карачаево-Черкеси, Сорочаны в Подмосковье и Белокуриха в Алтайском крае. Эти места ежегодно посещают от полмиллиона до полтора миллиона туристов.

За горнолыжную базу «Гора Белая», которая находится под Нижнем Тагилом, проголосовало 2% опрошенных, за ней с таким же результатом расположился "Горный Воздух" в Южно-Сахалинске.

Напомним, что под Нижним Тагилом 12 января на горе Белой во время тренировочного заезда разбился 15-летний горнолыжник. Директор школы олимпийского резерва рассказал, что подросток является профессиональным спортсменом.