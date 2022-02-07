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Общество7 февраля 2022 19:30

Для свердловских туристов запустят поезд до «Оленьих ручьев»

Он будет курсировать с мая по сентябрь
Анастасия БАШКИРЦЕВА
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Состав будет рассчитан на 230 человек.

Состав будет рассчитан на 230 человек.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Свердловской области запустят для туристов поезд до «Оленьих ручьев». Как сообщает региональное правительство, маршрут будет курсировать с мая по сентябрь. Состав будет рассчитан на 230 человек. Любой желающий сможет без пересадки доехать до остановки «Бажуково», отдохнуть и уехать обратно.

- У Свердловской железной дороги существует порядка 20 проектов по развитию туризма. Есть все шансы, что этот способ путешествий станет одним из одним из основных в Свердловской области, - рассказала директор Департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Эльмира Туканова.

Также в регионе весной 2022 года запустить «Ласточки» до Каменск-Уральского с программой выходного дня. Для туристов в это время будут работать музеи, также можно будет заказать экскурсию на колокольный завод.