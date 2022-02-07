Для свердловских туристов запустят поезд до «Оленьих ручьев»

Состав будет рассчитан на 230 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Свердловской области запустят для туристов поезд до «Оленьих ручьев». Как сообщает региональное правительство, маршрут будет курсировать с мая по сентябрь. Состав будет рассчитан на 230 человек. Любой желающий сможет без пересадки доехать до остановки «Бажуково», отдохнуть и уехать обратно.

- У Свердловской железной дороги существует порядка 20 проектов по развитию туризма. Есть все шансы, что этот способ путешествий станет одним из одним из основных в Свердловской области, - рассказала директор Департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Эльмира Туканова.

Также в регионе весной 2022 года запустить «Ласточки» до Каменск-Уральского с программой выходного дня. Для туристов в это время будут работать музеи, также можно будет заказать экскурсию на колокольный завод.