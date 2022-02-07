Сотрудники свердловского ГИБДД поймали нарушителей с помощью квадрокоптера

За прошедшие выходные было зафиксировано 658 нарушений. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники ГИБДД по Свердловской области ловили водителей-нарушителей на трассе Верхняя Пышма-Невьянск с помощью квадрокоптера. Особое внимание было уделено участку, где обгон был запрещен.

По данным наблюдения, за прошедшие выходные было зафиксировано 658 нарушений ПДД. Все водители, совершившие опасные маневры на трассе, были привлечены к административной ответственности.

Напомним, что в Свердловской области с начала 2022 года усложнилась ситуация на дорогах. Количество аварий в регионе выросло почти на 10%, сообщает УГИБДД по области. В городах области пройдут рейды и проверки водителей на состояние опьянения и наличие прав.