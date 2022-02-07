В Екатеринбурге в Академическом горит склад с холодильной продукцией

Пламя распространилось на площади 80 квадратных метров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на улице Академика Вонсовского горит склад с холодильной продукцией. Как сообщает «КП-Екатеринбург» ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило в пожарную часть 7 февраля в 21:04.

- Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что происходит горение в одном из складских помещений, расположенном в складском комплексе, - рассказали в МЧС.

Пламя распространилось на площади 80 квадратных метров. На место выехали 10 единиц пожарной техники, больше 30 человек пожарной бригады принимают меры для локализации и ликвидирования горения. Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, что в Нижнем Тагиле на улице Ясная загорелся трехэтажный коттедж. К счастью, обошлось без жертв. По данным ОНД и ПР города Нижний Тагил и ГГО, причиной пожара стало короткое замыкание.