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Общество7 февраля 2022 17:15

Илья Варламов решил восстановить старинный завод в Сысерти

Фонд блогера собирает деньги
Анастасия БАШКИРЦЕВА
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Средства необходимы для исследования подпорной стены. Фото: официальный сайт фонда "Внимание"

Средства необходимы для исследования подпорной стены. Фото: официальный сайт фонда "Внимание"

Фонд блогера Ильи Варламова и Максима Каца «ВНИМАНИЕ» по инициативе «Агентство развития Сысерти» собирает средства на восстановление мартеновского цеха.

- Первым делом потребуется собрать 390 тысяч рублей на обследование здания. Нужно изучить состояние несущих конструкций, чтобы отремонтировать крышу и заняться дальнейшим восстановлением, - рассказали в АРС.

Также средства необходимы для исследования подпорной стены набережной канала, на это уйдет около 80 тысяч рублей. Конструкции больше 100 лет и возле нее разрослись деревья, которые могут повлиять на стену.

Напомним, что на территории завода в Сысерти в 2020 году открылся креативный кластер. Площадка неоднократно стала местом проведения фестивалей и концертов.