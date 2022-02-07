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Общество7 февраля 2022 17:00

В Екатеринбурге пропала 38-летняя женщина

Последний раз Олесю Садртдинову видели 27 января
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

В Екатеринбурге волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» разыскивают пропавшую 38-летнюю Олесю Владимировну Садртдинову (Дмитриеву), женщина вышла из дома 27 января, с тех пор нет никакой информации об ее местонахождении.

Приметы пропавшей: рост 165 сантиметров, телосложение полное, волосы темно-бордовые, глаза зеленые, - сообщают добровольцы.

На момент исчезновения женщина была одета в темно-коричневую куртку, черные колготки и черные сапоги.

Если вам известно, где может находиться Олеся Садртдинова, сообщите любую информацию на номер горячей линии «ЛизаАлерт» 88007005452 или позвоните по единому телефону вызова экстренных служб «112».