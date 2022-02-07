В выходные на Урале автоинспекторы остановили 658 водителей, выезжавших на встречную полосу

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области автоинспекторы за минувшие выходные остановили сразу 658 водителей, которые игнорировали разметку и выезжали на встречную полосу. Рейды прошли как на федеральных трассах, так и на региональных дорогах, нарушителей привлекали к административной ответственности.

- Осуществляя в том числе и скрытое наблюдение за движением транспорта, автоинспекторы выявляли в потоке транспортные средства, несущие угрозу для других участников движения –и совершающие опасные обгоны, - уточнили в УГИБДД по Свердловской области.

По сообщениям ведомства, с начала года в регионе произошло уже 50 аварий, причиной которых стал выезд на полосу встречного движения, в результате погибли 50 человек. Ранее в Екатеринбурге 17-летний парень без прав на каршеринговом Hyundai, пытаясь сбежать от преследовавших его инспекторов ДПС, разбил чужую Audi. Все произошло 6 февраля, тогда полицейские заприметили иномарку и решили остановить водителя для проверки документов.