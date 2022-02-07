Известный российский певец выступил в защиту отца Сергия

Александр Новиков обратился к Верховному суду. Фото: страница Facebook Александра Новикова

Известный российский поэт и певец Александр Новиков поддержал в своем интервью отца Сергия и обратился к представителю Верховного суда с просьбой отнестись к делу бывшего схиигумена внимательно.

- Ничего, кроме хорошего про него сказать не могу, - заявил исполнитель.

Он рассказал во время беседы об их знакомстве в 90-е годы, а также о том, как он восхищается тем, что отец Сергий почти самостоятельно воздвигнул храм для детей-сирот. Александр Новиков, изучив материалы дела, считает, что «все это беспредел».

Он рассказал во время беседы об их знакомстве в 90-е годы. Фото: личные материалы Александра Новикова

Напомним, что 30 ноября 2021 года в Измайловском районном суде Москвы вынесли приговор бывшему схиигумену Среднеуральского женского монастыря под Екатеринбургом Сергию (Николаю Романову).

Его обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса РФ, в том числе в склонении к самоубийству, самоуправстве и нарушение права на свободу вероисповедания. Сторона обвинения запросила для него четыре года колонии общего режима.