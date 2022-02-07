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Общество7 февраля 2022 15:47

В Екатеринбурге задержали 28-летнего парня, ограбившего собственную мать

Молодой человек отобрал у нее смартфон и заложил его в ломбард
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Подозреваемый признал свою вину и указал место, куда сдал похищенное

Подозреваемый признал свою вину и указал место, куда сдал похищенное

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в районе Уралмаша полицейские задержали 28-летнего местного жителя, который ограбил собственную мать. Молодой человек отобрал у 51-летней женщины телефон и сдал его в ломбард, сумму ущерба оценили в девять тысяч рублей. Злоумышленник вернулся домой, однако там его уже ждали с наручниками.

- Подозреваемый признал свою вину и указал место, куда сдал похищенное. Свой поступок гражданин объяснил отсутствием денег. К сожалению, в ломбарде заложенное имущество хранилось недолго и вскоре было продано, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», теперь ему грозит до семи лет лишения свободы. Ранее в Екатеринбурге полицейские поймали 26-летнего мигранта, у которого нашли почти полтора килограмма героина. Молодого человека из Таджикистана задержали на улице Отто Шмидта прямо около тайника с запрещенными веществами.