Заправку в центре Екатеринбурга снесут ради оружейного музея

В ходе проведения работ собрана коллекция предметов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заправку на улице Гоголя,32 в Екатеринбурге снесут ради оружейного музея. В документах, опубликованных на сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области говорится, что осенью 2021 года была проведена экспертиза сотрудниками «Музей истории Екатеринбурга» на участке Горького-Карла Маркса-Гоголя.

- В ходе проведения работ собрана коллекция предметов, отражающих материальную культуру города Екатеринбурга XVIII – XX вв. Это около 90 тысяч находок, составляющих массовый материал, и около 2000 индивидуальных артефактов, - сказано в документе.

Специалисты нашли деревянные сооружения, старинные монеты, бутылки, керамическую посуду, а также аптечные флаконы и фрагменты холодного оружия.

Было принято решение снести заправку и построить на ее месте Музей оружия по проекту архитектурного бюро Нормана Фостера, которое ранее спроектировало главный офис «Русской медной компании».