Губернатор Свердловской области призвал уральцев остерегаться телефонных мошенников

Губернатор заметил, что на уловки злоумышленников попадаются не только пожилые люди Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Свердловской области призвал жителей региона внимательнее относиться к своим накоплениям, чтобы не стать жертвой мошенников. Евгений Куйвашев на своей странице в социальных сетях разместил несколько фотографий предполагаемых преступников и рассказал, что каждый день уральцы теряют миллионы рублей.

- Обсудил сегодня эту проблему с омбудсменом Татьяной Мерзляковой. Полиция, конечно, находит некоторых преступников, но часто ничего не может сделать. Люди сами отдают деньги, сами берут кредиты, подписывают документы. Запомните: никакие банки и службы безопасности вам не позвонят, - написал Евгений Куйвашев.

При этом губернатор заметил, что на уловки злоумышленников попадаются не только пожилые люди. Огромные суммы теряют и молодые люди, и профессора с высшим образованием. А единственный способ избавить себя от такого рода проблем – это сразу положить трубку.