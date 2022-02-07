В Нижнем Тагиле построят приют для бездомных собак

В этом году расчеты будут скорректированы с учетом актуальных цен и потребностей муниципалитета Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Нижнем Тагиле по инициативе мэра Владислава Пинаева построят приют для бездомных животных. Сейчас власти думают, где разместить помещение, скорее всего это будет участок в нежилой зоне между улицами Верхняя и Нижняя Черемшанка, также идет поиск потенциальных поставщиков оборудования.

- Профильные управления уже в 2021 году проводили исследования рынка, и стоимость подобных модулей составляла порядка 18 миллионов рублей. В этом году расчеты будут скорректированы с учетом актуальных цен и потребностей муниципалитета в отлове безнадзорных животных, - уточнили в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

В настоящее время короткий договор заключен с благотворительным фондом «Добрые руки». Ранее губернатор Свердловской области поставил перед главами уральских городов непростую задачу: в течение двух недель они должны отловить всех бродячих собак, которые периодически терроризируют население. Евгений Куйвашев заметил, что ситуация с животными остается напряженной.